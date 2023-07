Calcio: verso il mondiale, scelte le 25 azzurre

(ANSA) - ROMA, 02 LUG - E' fatta l'Italia del calcio femminile in partenza per i mondiali. Milena Bertolini ha infatti scelto le 25 azzurre che mercoledì 5 luglio voleranno in Nuova Zelanda, dove la nazionale continuerà a lavorare in vista dell'esordio iridato contro l'Argentina, in programma il 24 luglio all'Eden Park di Auckland. Delle 32 calciatrici che hanno preso parte all'ultima settimana di raduno a Brunico, sono rimaste fuori Katja Schroffenegger, Valentina Bergamaschi, Julie Piga, Chiara Robustellini, Eva Schatzer, Flaminia Simonetti e Martina Piemonte.

Convocate Giulia Dragoni ed Emma Severini, al debutto ieri a Ferrara nel test con il Marocco (0-0) e insieme a loro ci sarà anche Chiara Beccari, schierata titolare nelle ultime due amichevoli disputate, mentre Maria Luisa Filangeri e Beatrice Merlo saranno aggregate alla squadra per tutto il periodo di preparazione. In caso di infortunio o malattia, il regolamento Fifa consente infatti di effettuare dei cambi alla lista delle 23 calciatrici che prenderanno parte al torneo iridato - che sarà ufficializzata entro il 10 luglio.

Il gruppo si ritroverà a Roma martedì per imbarcarsi il giorno alla volta di Auckland. Oltre alle Albicelestes, le altre avversarie del Gruppo G sono Svezia e Sudafrica.

L'elenco delle convocate Portieri: Rachele Baldi (Fiorentina), Francesca Durante (Inter), Laura Giuliani (Milan); Difensori: Elisa Bartoli (Roma), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (Roma), Maria Luisa Filangeri (Sassuolo), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (Roma), Beatrice Merlo (Inter), Benedetta Orsi (Sassuolo), Cecilia Salvai (Juventus); Centrocampiste: Arianna Caruso (Juventus), Valentina Cernoia (Juventus), Giulia Dragoni (Barcellona), Manuela Giugliano (Roma), Giada Greggi (Roma), Emma Severini (Fiorentina); Attaccanti: Chiara Beccari (Juventus), Barbara Bonansea (Juventus), Sofia Cantore (Juventus), Valentina Giacinti (Roma), Cristiana Girelli (Juventus), Benedetta Glionna (Roma), Annamaria Serturini (Roma). (ANSA).