Udinese, dal Watford arriva il portoghese Quina

(ANSA) - UDINE, 01 LUG - L'Udinese ha ufficializzato l'acquisto di Domingos Quina: il portoghese, 23 anni, arriva dal Watford - l'altra società della famiglia Pozzo - e ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025 con opzione per due ulteriori stagioni sportive.

"Quina é un centrocampista dotato di grande tecnica e dinamismo in grado di interpretare più ruoli", rileva nella nota di presentazione il club friulano.

Nasce il 18 novembre 1999 a Bissau in Guinea Bissau ma, ancora bambino, si trasferisce in Portogallo iniziando a giocare nel settore giovanile del Benfica. Lì si mette immediatamente in evidenza tanto da essere notato, a soli 12 anni, dal Chelsea dove compie tutta la trafila del settore giovanile.

Tra le formazioni in cui ha militato ci sono anche West Ham, Granada, Fulham, Barnsley, Elche e Rotherham. Quina ha raccolto anche 50 presenze con le nazionali giovanili portoghesi dall'under 17 all'under 21 esordendo sempre sotto età. (ANSA).