Calcio donne: Italia-Marocco 0-0 in test pre- Mondiali

(ANSA) - ROMA, 01 LUG - È finito senza reti l'ultimo test per la Nazionale femminile prima della partenza per la Nuova Zelanda. Allo stadio 'Paolo Mazza' di Ferrara, 0-0 tra Italia e Marocco nell'amichevole che ha chiuso le due settimane di preparazione nel ritiro di Riscone. Le azzurre, soprattutto nel secondo tempo, hanno avuto diverse occasioni per sbloccare il risultato, ma il muro eretto dalle nordafricane - anch'esse qualificate al Mondiale al via il prossimo 20 luglio - ha resistito.

"Dopo due settimane di lavoro intenso abbiamo pagato forse anche la mancanza di brillantezza e un po' di tensione - le parole della Ct Milena Bertolini - Si sono viste cose su cui abbiamo lavorato, ma soprattutto sotto porta bisogna essere più cattive e affamate, ma ci arriveremo. Abbiamo giocato un buon secondo tempo, ma dobbiamo migliorare nelle scelte, sulle quali abbiamo commesso troppi errori: su questi aspetti lavoreremo fino al 24". Esordio in Nazionale per Emma Severini e Giulia Dragoni: "Partite come queste servono per far fare esperienza soprattutto alle giovani. Sia Emma che Giulia hanno fatto bene". Dopo l'amichevole, Milena Bertolini ridurrà ulteriormente il gruppo, che si ritroverà a Roma il 4 luglio per volare il giorno dopo a Auckland, la sede che ospiterà la Nazionale per la fase a gironi (esordio il 24 luglio contro l'Argentina). Smaltito il lungo viaggio e il fuso orario, il primo allenamento in terra neozelandese è fissato per l'8 luglio, due giorni dopo sarà ufficializzata alla Fifa la lista delle 23 calciatrici che prenderanno parte alla competizione iridata. (ANSA).