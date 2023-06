Ultime notizie di calciomercato: frenata Brozovic-Arabia, Bellanova al Torino

È l'Inter la squadra nelle ultime ore più al centro del mercato estivo 2023. Ago della bilancia la cessione destinazione Arabia Saudita di Marcelo Brozovic al momento in standby dopo il clamoroso colpo di scena delle scorse ore con il cambio di condizioni dell'Al-Nassr. Un affare da cui dipende il destino di Davide Frattesi del Sassuolo e per il quale i nerazzurri potrebbe presto ritrovarsi a valutare il futuro di Onana. Il portiere è da tempo nel mirino del Manchester United che adesso è pronto a muovere i primi passi ufficiali per provare a portarlo in Premier League. La trattativa tra lo United e l'entourage del portiere nerazzurro procede spedita, tanto che già nelle prossime ore è previsto l'arrivo della prima offerta ufficiale da parte dei Red Devils. Una proposta che a questo punto sia l'Inter che gli agenti del portiere sperano sia in linea con le richieste avanzate dal club nerazzurro che valuta il proprio portiere 50 milioni di euro più bonus. Sembrava tutto fatto per il trasferimento del calciatore dell'Inter all'Al-Nassr, con il centrocampista croato che nelle scorse ore aveva sciolto tutti i dubbi e accettato la ricca proposta contrattuale messa sul piatto dal club saudita, che attendeva il calciatore già in giornata per le visite mediche di rito e la firma sul contratto. Ma qualcosa non è andata come previsto. L'Al-Nassr, da tempo d'accordo con l'Inter per acquistare il cartellino di Brozovic per 23 milioni di euro, ha cambiato le carte in tavola ritoccando al ribasso la proposta ai nerazzurri: dai 23 milioni inizialmente stabiliti, l'Al-Nassr è sceso a 15 milioni, 13 più due di bonus nello specifico.

In casa Juventus ecco i saluti a Cuadrado: "Grazie di tutto" Panita", si legge sui social bianconeri dopo la decisione di non rinnovare il contratto del colombiano che lascia il club dopo 8 stagioni. Per il club bianconero c'e' poi l'attesa per l'arrivo dal Napoli del nuovo uomo mercato Cristiano Giuntoli: passi avanti decisi dopo i colloqui con De Laurentiis. Uno dei principali artefici dello scudetto azzurro sembra aver rinunciato a circa 4/5 milioni, in giornata l'ufficialità della risoluzione del contratto che gli consentirà di iniziare la sua avventura a Torino dove lavorerà a stretto contatto con Manna.

Dall'altra parte della Mole, Bellanova sarà un nuovo giocatore del Torino: l'esterno ha detto di sì alla società granata e firmerà un contratto di 4 anni a 1,1 milioni. Prossima settimana le visite mediche. Nelle casse del Cagliari 8 milioni.

La Roma di Mourinho continua a cedere: oltre a Carles Peres verso il Celta anche Anche Darboe è vicino ai saluti cessione: per lui, c'è il Lask (squadra austriaca) in prestito con diritto di riscatto fissato tra i 2 e i 3 milioni. Vicino alla cessione anche Reynolds: su di lui il Waterlo. In partenza anche Ibanez per cui oltre che dai club inglesi si registra l'interesse anche del Napoli che deve rimpiazzare Kim.

Tra le piccole si muove il Lecce che ha trovato l'accordo per Pongracic con il Wolfsburg: il giocatore resta a titolo definitivo con l'annuncio ufficiale in serata da parte del club pugliese.