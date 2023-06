Samp, tutto ok per iscrizione alla Serie B

Manca solo l'ufficialità ma la Sampdoria sarà regolarmente iscritta al prossimo campionato di serie B, in serata si attende la lettera della FIGC nella quale si certificherà il via libera da parte della Covisoc che ha esaminato la documentazione presentata dalla società blucerchiata. Un risultato importante per i nuovi proprietari Andrea Radrizzani e Matteo Manfredi che hanno completato in tempi record tutta la procedura grazie anche al lavoro importante del Cda doriano composto da Marco Lanna, Antonio Romei (che si è dimesso qualche giorno fa), Gianni Panconi e Alberto Bosco.

La Sampdoria presenta Pirlo: 'Non vedo l'ora di cominciare'

Intanto dopo l'ufficialità del neo tecnico Andrea Pirlo si lavora per la nuova squadra che punterà ad un ruolo da protagonista nel prossimo campionato di serie B. C'è intanto da risolvere la questione legata a Fabio Quagliarella, oggi gli scade ufficialmente il contratto dopo un'esperienza iniziata nel febbraio 2016. Contando anche la prima esperienza in maglia blucerchiata nel 2006-07 l'attaccante ha collezionato in Liguria 277 presenze con oltre 100 gol. Nell'ultima gara casalinga della scorsa stagione col Sassuolo nel post partita aveva dato la disponibilità a restare anche in serie B per dare il suo contributo e aiutare la squadra nell'impresa di tornare in A. Ma da quello che filtra sembra che sia terminato il suo matrimonio con la Sampdoria con la nuova società che vorrebbe puntare su altri giocatori. Dunque un addio sempre più vicino mentre probabile potrebbe essere quello del portiere Emil Audero che piace a molte squadre, come l'Inter ma anche Fiorentina e ci sarebbero interessamenti dalla Premier League. L'unica certezza è quella che la Samp voglia monetizzare (almeno 10 milioni per il suo cartellino) avendo già in rosa Vladimiro Falcone, tra i migliori con la maglia del Lecce da cui è stato riscattato nelle scorse settimane.