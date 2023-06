Mornati, 'l'U21 fuori dalle Olimpiadi una grande perdita'

(ANSA) - ROMA, 30 GIU - "L'eliminazione della Nazionale under 21 dall'Europeo e la conseguente assenza dalle Olimpiadi di Parigi? Ci dispiace molto, è una grande perdita, visto che è una squadra che sentivamo molto nostra, con una matrice olimpica fortissima". Il segretario generale del Coni, Carlo Mornati commenta così il ko degli azzurrini durante il bilancio finale dei Giochi europei in corso a Cracovia. "Li avevamo portati al CPO di Tirrenia per due settimane per fargli respirare l'aria olimpica e fargli capire il progetto per Parigi; purtroppo il calcio è episodico" ha aggiunto Mornati. Gli azzurri mancano ormai da quattro edizioni alle Olimpiadi (ultima apparizione a Pechino 2008). "Al di là dei numeri considerevoli, avere alle Olimpiadi lo sport trainante a livello di popolarità avrebbe fatto la differenza, però ce ne siamo fatti una ragione", conclude Mornati. (ANSA).