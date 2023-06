Milan, ufficiale Loftus-Cheek fino al 2027

Acquisto a titolo definitivo fino al 30 giugno 2027: il Milan definisce così l'avvio del legame con Ruben Loftus-Cheek, prelevato dal Chelsea. Nato a Londra il 23 gennaio 1996, cresce nel settore giovanile del Chelsea e debutta in prima squadra con la medesima casacca bel 2014. Veste la maglia dei Blues per 7 stagioni, intervallate dalle esperienze al Crystal Palace e al Fulham. Con il Chelsea totalizza 155 presenze e 13 gol, vincendo 2 Premier League, 1 Mondiale per Club, 1 Europa League, 1 Supercoppa Europea e 1 Coppa di Lega.