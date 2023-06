Juve boom sui social, oltre 150 milioni di follower

(ANSA) - TORINO, 30 GIU - "Siamo 150 milioni" scrive la Juventus in una nota ufficiale. Il club bianconero si riferisce alle cifre raggiunte sui social: è questa, infatti, la quota dei follower sulle varie piattaforme. "Nel corso degli ultimi dodici mesi, il nostro ecosistema ha aggiunto 18 milioni di follower, arrivando a 152 milioni complessivi" l'incremento dell'ultimo anno, come spiegato nel comunicato.

C'è grande soddisfazione per Marco Castellaneta: "Siamo riusciti ad incrementare due metriche fondamentali: media value e dimensione della nostra follower-base, attraverso produzioni originali, contenuti snack e iniziative con creators distribuite a più di 150 milioni di follower in tutto il mondo, con cui abbiamo generato 2 miliardi di visualizzazioni video in più rispetto alla precedente stagione - spiega l'Head Of Digital Media - e Vogliamo dare ai nostri fan sempre più modalità di connessione con il Club e allo stesso tempo continuare ad essere leader sulle piattaforme più usate dai giovani". (ANSA).