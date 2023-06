Calcio: Roma; ufficiale la cessione di Carles Perez a Celta Vigo

(ANSA) - ROMA, 30 GIU - Ora è ufficiale: la Roma haceduto a titolo definitivo Carles Perez al Celta Vigo. Lo annuncia in un comunicato sul proprio sito. Ai giallorossi 5,2 milioni più una percentuale sulla futura rivendita (5%). In queste ultime ore intensificati anche i contatti per il rinnovo di El Shaarawy che è ai dettagli e arriverà nei prossimi giorni. (ANSA).