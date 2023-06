Calcio: Milan, lo statunitense Yunus Musah ora è più vicino

(ANSA) - MILANO, 30 GIU - Milan e Valencia hanno già intavolato la trattativa per portare Yunus Musah in rossonero.

Il centrocampista americano, 20 anni, è vincolato da un contratto con gli spagnoli al 2026 e da una clausola di circa 100 milioni di euro. Stando a quanto rilancia il quotidiano iberico Mundo deportivo, Milan e Valencia potrebbero chiudere per il trasferimento poco oltre i 20 milioni di euro. Il nazionale statunitense avrebbe già trovato l'intesa con i rossoneri. (ANSA).