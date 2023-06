Partnership con Vivaticket, biglietti calcio su app Dazn

(ANSA) - ROMA, 29 GIU - Acquistare i biglietti per seguire allo stadio la squadre del cuore con pochi click sull'app dalla quale la si può seguire anche in diretta streaming: Dazn Italia fa il suo ingresso nel segmento del ticketing con una partnership siglata con Vivaticket, e nella giornata che inaugura le trattative sui diritti tv, sottolinea che il suo futuro è sempre più presente. L'OTT ha annunciato di aver siglato la partnership strategica con quella che è tra le realtà più importanti a livello internazionale per la creazione, produzione, promozione e gestione di sistemi integrati di biglietteria elettronica. La partnership permetterà di sviluppare funzionalità che consentano ai tifosi di acquistare direttamente dall'app, con pochi click, i biglietti per l partite della propria squadra, tra cui anche l'Inter, la Lazio, la Fiorentina, il Bologna, e il Torino.

"Questa partnership fa del mercato italiano un unicum per Dazn a livello mondiale", sottolinea Stefano Azzi, ceo di Dazn Italia. Dopo una prima fase 'soft', lo store Vivaticket verrà gradualmente integrato nell'app di Dazn, permettendo di utilizzare un solo account per acquisti con pochi click.

In fase di lancio, i tifosi potranno acquistare i biglietti su un sito web dedicato, pronto nelle prossime settimane. Col tempo l'integrazione dello store Vivaticket in Dazn diventerà più completa con la possibilità di utilizzare un solo account, fare acquisti con un click e vivere un'esperienza personalizzata.

L'accordo "consolida ulteriormente l'ambizione di Dazn di diventare la principale destinazione per gli appassionati sportivi attraverso la creazione di un unico ecosistema digitale di riferimento per gli amanti dello sport".

"Il ticketing delle partite di calcio - dice Stefano Azzi - sarà presto a portata di click sulla nostra app. La partnership con Vivaticket player di riferimento per il mercato italiano e già partner di importanti squadre di calcio, è un unicum per Dazn nel mondo e prosegue nella direzione di far diventare la nostra piattaforma punto di riferimento per i tifosi e business partner, per le leghe sportive e le squadre". "Questa partnership rappresenta una novità senza precedenti", dichiara Silvano Taiani, Ceo di Vivaticket (ANSA).