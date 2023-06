N.1 Lega Serie A 'auguri a Cappelletti,calcio donne in crescita'

(ANSA) - ROMA, 29 GIU - "Congratulazioni e auguri di buon lavoro a Federica Cappelletti per la sua elezione alla Presidenza della Divisione Serie A Femminile Professionistica.

Un grande in bocca al lupo a Lei e al suo team, in questa importante fase di crescita del calcio femminile italiano e di percorso verso la creazione di una Lega autonoma". Così il presidente della Lega di Serie A, Lorenzo Casini, dà il benvenuto alla neo presidente della massima serie del calcio femminile, Federica Cappelletti. "Desidero anche salutare e ringraziare la presidente uscente, Ludovica Mantovani - aggiunge Casini -, per la dedizione e il grande lavoro svolto, soprattutto per aver guidato il calcio femminile verso il professionismo". (ANSA).