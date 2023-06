L'Udinese prende Zarraga, lo spagnolo ha firmato un quadriennale

(ANSA) - TRIESTE, 29 GIU - L'Udinese ha annunciato l'ingaggio di Oier Zarraga, centrocampista spagnolo di 24 anni, che domani si svincola dall'Athletic Bilbao. Ha firmato un quadriennale.

Il mediano, nato il 4 gennaio 1999 a Getxo nei Paesi Baschi, inizia a giocare nell'Athletic sin da bambino compiendo tutta la trafila del settore giovanile arrivando fino alla seconda squadra con cui si mette in evidenza nella stagione 2019/20 realizzando 5 gol in 28 partite di Segunda Division e guadagnandosi il salto in prima squadra.

Nell'annata 2020/21 disputa le prime 5 gare con l'Athletic in Liga ma è nella stagione 21/22 che diventa protagonista con i biancorossi disputando ben 37 gare in tutte le competizioni (Liga, Supercopa e Copa del Rey) condite da un gol.

Conferma la sua centralità in squadra nella stagione appena terminata, in cui ha collezionato 30 presenze con una rete siglata in Copa del Rey.

Può giocare in tutti i ruoli del centrocampo. (ANSA).