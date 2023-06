Loftus-Cheek lascia Casa Milan, contratto fino al 2027

(ANSA) - MILANO, 29 GIU - Ha lasciato Casa Milan poco prima delle 19, Ruben Loftus-Cheek. Il centrocampista inglese, giunto ieri sera a Linate, ha effettuato in giornata le visite mediche alla clinica La Madonnina, dirigendosi poi nel pomeriggio al Centro Ambrosiano per l'idoneità sportiva, propedutica alla firma del contratto con i rossoneri. Per lui, contratto sino al 2027, per un compenso attorno ai 4 milioni l'anno. (ANSA).