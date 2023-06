Inter: Brozovic dice sì all'Al-Nassr, domani le visite mediche

(ANSA) - ROMA, 29 GIU - Sarà in Arabia Saudita il futuro di Marcelo Brozovic. Il centrocampista dell'Inter ha sciolto tutti i dubbi e ha accettato la proposta dell'Al-Nassr, che ha così superato la concorrenza del Barcellona, altra pretendente al croato. Intesa verbale raggiunta tra il calciatore e il club arabo, con Brozovic che nella giornata di venerdì 30 giugno sosterrà le visite mediche con il suo nuovo club. Per chiudere l'operazione mancava solo il "sì" del calciatore, che adesso però è arrivato: Inter e Al-Nassr già nei giorni scorsi avevano infatti raggiunto un accordo per il cartellino a 23 milioni di euro. (ANSA).