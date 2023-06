Commisso nella Wall of Fame, premiato all'Istituto di New York

(ANSA) - FIRENZE, 29 GIU - Rocco Commisso è entrato a far parte del "The Wall of Fame", il riconoscimento per emigranti ed italo-discendenti che con i loro successi personali, fa sapere la Fiorentina attraverso i propri canali, ''rappresentano un vanto per tutta la comunità di italiani all'estero''. Il presidente del club viola è stato premiato a New York dall'Istituto Italiano di Cultura della metropoli americana.

''Sono onorato e ringrazio per questo riconoscimento - ha commentato Commisso che ha dedicato un pensiero al padre e alle difficoltà e ai sacrifici che ha dovuto fronteggiare - L' America è stata fondamentale per me ed ho avuto anche un po' di fortuna. Sono arrivato fin qui, dall'Italia, con soli due strumenti, la fisarmonica ed un pallone da calcio. La laurea alla Columbia mi ha aperto le porte al mondo degli affari, nel 1995 ho fondato la mia azienda Mediacom che nel corso degli anni ha avuto successo negli anni. L'America è davvero la terra delle opportunità e lo dico a nome dei tanti meridionali che hanno dovuto lasciare l'Italia anche per i pregiudizi che al Nord nutrono nei loro confronti. Io sono fiero del rispetto che mi sono guadagnato, a Firenze la maggior parte della gente è meravigliosa, ora ci stiamo preparando ad aprire il Viola Park che sarà un orgoglio per tutti''.

La Fiorentina si radunerà il 12 luglio e per la prima volta svolgerà la preparazione estiva nel nuovissimo centro sportivo a Bagno a Ripoli in cui Commisso ha investito finora 115 milioni di euro e ospiterà oltre alla prima squadra tutte le formazioni femminili e giovanili. Intanto la società ha annunciato anche di aver rescisso consensualmente il contratto di Alberto Aquilani che scadeva nel 2024: dopo tre stagioni alla guida della Primavera viola, con cinque trofei conquistati, il tecnico romano s'appresta alla prima esperienza in Serie B sulla panchina del Pisa. ''Il Presidente Rocco Commisso e tutta la società ringraziano il mister per il grande lavoro svolto in questi anni, per il suo attaccamento al club e la sua dedizione nel far crescere e migliorare tutti i ragazzi sotto la sua guida e gli augurano il meglio per il prosieguo della sua carriera da allenatore''. (ANSA).