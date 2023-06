Calcio: Juve, Weah jr al J Medical firma autografi

(ANSA) - TORINO, 29 GIU - Ieri sera l'approdo a Torino Caselle, oggi i primi passi nel mondo Juventus: Timothy Weah sta cominciando ufficialmente la sua avventura in bianconeri e in mattinata si è presentato al J Medical per sottoporsi alle visite mediche. Nella pancia dell'Allianz Stadium il classe 2000, figlio d'arte dell'ex Milan George, ha trovato tanti tifosi ad attenderli. Applausi e affetto per l'ex Lille, che ha ricambiato con fotografie e autografi. "I love you, Timothy" (Ti amo, Timothy, ndr) è stato il messaggio più "gettonato" tra i supporter bianconeri. (ANSA).