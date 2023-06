Calcio: Cagliari; in arrivo Sulemana

(ANSA) - CAGLIARI, 29 GIU - Prime operazioni del Cagliari nel calciomercato estivo. Ora è ufficiale: nuovo prestito di Marin con diritto di riscatto all'Empoli fissato a due milioni. Il club di Giulini otterrà eventualmente il 50 per cento della cifra che la società toscana incasserà in caso di rivendita del giocatore. Nei fatti è un addio: difficile ipotizzare il mancato riscatto da parte dell'Empoli.

Il centrocampista rumeno ha totalizzato in maglia rossoblù 76 gare e 4 reti. Lo scorso campionato era in prestito proprio all'Empoli, club che però non aveva esercitato il diritto di riscatto a sette milioni.

Sul fronte ingressi, entro la settimana il Cagliari potrebbe ufficializzare l'acquisto del centrocampista ghanese del Verona, classe 2003, Ibrahim Sulemana. Club rossoblù interessato anche a un altro centrocampista gialloblù, Adrian Tameze, classe 1994.

C'è un'altra pista che porta in casa Samp: proposto uno scambio Augello-Barreca, ma per ora la società doriana nicchia.

Interessano anche Gabbiadini e l'ex blucerchiato Jankto.

Giornate decisive anche per Bellanova dopo l'eliminazione dell'Under 21 agli Europei: c'è un accordo di massima con il Torino per il trasferimento in granata dell'esterno destro per una cifra che si aggira intorno agli otto milioni. (ANSA).