Timothy Weah è atterrato all'aeroporto di Torino Caselle, la Juventus accoglie il primo acquisto dell'estate. Il classe 2000, figlio del noto George ex Milan, è sbarcato sotto la Mole ed è pronto a cominciare la sua avventura in bianconero. E' stato prelevato dal Lille e ora si prepara per le visite mediche: il giocatore è atteso al J Medical