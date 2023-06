Pirlo è già orgoglio Samp, 'Lavorare qui come essere in A'

"Abbiamo grandi obiettivi, vogliamo arrivare più in alto possibile e fare una grande stagione". Così si è presentato il neo tecnico della Sampdoria Andrea Pirlo.

L'ex allenatore della Juventus, ha detto di avere oggi "molta piu' esperienza" rispetto al debutto in bianconero ed ha definito "una grande opportunità allenare la Sampdoria: lavorare qui è come essere in Serie A"