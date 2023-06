Calcio: Milan; Loftus-Cheek in chiusura, atteso in serata

(ANSA) - MILANO, 28 GIU - È atteso in serata a Milano Ruben Loftus-Cheek: per lui, visite mediche nella giornata di domani, poi la firma con il Milan. Il centrocampista inglese del Chelsea, classe 1996, è ormai a un passo dalla firma con i rossoneri per una cifra attorno ai 18 milioni di sterline.

