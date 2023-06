Volpato e Missori al Sassuolo, alla Roma 10 milioni

La Roma è più vicina all'obiettivo dei trenta milioni dalle cessioni entro la fine del mese. Nell'incontro di oggi a Milano tra Sassuolo e giallorossi è arrivata la fumata bianca per l'operazione che porterà in neroverde Volpato e Missori per un totale di 10 milioni di euro. Sull'attaccante il club romanista manterrà anche una percentuale (15%) sulla futura rivendita. Nel frattempo è arrivata anche la decisione del giudice unico della divisione dello status dei calciatori del Fifa Football Tribunal: il neo acquisto giallorosso, Evan N'Dicka, cambia dunque federazione e per questo potrà giocare con la Costa d'Avorio. Il difensore, nonostante sia nato a Parigi e abbia fatto tutta la trafila giovanile nella nazionale francese, ha deciso di difendere i colori della Costa d'Avorio, paese di nascita della madre. È stata dunque accettata la richiesta della federcalcio ivoriana di cambiare l'associazione del giocatore con effetto immediato. N'Dicka potrà così partecipare alla Coppa d'Africa del prossimo anno.