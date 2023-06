Calcio: Milan, visite mediche per Sportiello

(ANSA) - MILANO, 27 GIU - Visite mediche in mattinata per Marco Sportiello, 31 anni, che si appresta a vestire il rossonero. Il portiere, in scadenza di contratto il 30 giugno con l'Atalanta, si è recato in mattinata alla clinica La Madonnina di Milano per effettuare i test medici prima di diventare, a parametro zero, un giocatore del Milan. (ANSA).