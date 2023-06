Calcio: Inter; Thuram a Milano per visite e firma

(ANSA) - MILANO, 27 GIU - Marcus Thuram è pronto a diventare un giocatore dell'Inter. L'attaccante classe 1997, figlio dell'ex difensore di Parma e Juventus Lilian, è atterrato infatti in mattinata a Milano, dove svolgerà le visite mediche di rito prima della firma sul contratto che lo legherà al club nerazzurro. Thuram arriverà a parametro zero, dopo aver disputato le ultime quattro stagioni in Germania vestendo la maglia del Borussia Monchengladbach. (ANSA).