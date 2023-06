Calcio: Empoli; ufficiale, Vicario al Tottenham

(ANSA) - EMPOLI (FIRENZE), 27 GIU - Adesso è arrivata anche l'ufficialità. Guglielmo Vicario è un giocatore del Tottenham, il portiere dell'Empoli passa alla squadra londinese per una cifra di 20 milioni più alcuni bonus al raggiungimento di determinati obiettivi. Al giocatore un ingaggio di oltre 2,5 milioni di euro per i prossimi 5 anni. Si tratta della cessione più importante della storia del club toscano della famiglia Corsi.

"A Guglielmo - così l'Empoli sul proprio sito - va il grandissimo ringraziamento della società azzurra per quanto fatto con la nostra maglia e l'augurio delle migliori fortune per il prosieguo della sua carriera".

Vicario è stato a Londra nel weekend per le visite mediche.

Arrivato dal Cagliari due stagioni fa in prestito, è stato riscattato nella passata estate per 8 milioni. Al club sardo va una percentuale del 20% sulla cessione del portiere. (ANSA).