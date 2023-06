Roma campione d'Italia Under 16 A e B, Fiorentina ko 3-2

(ANSA) - ROMA, 26 GIU - La Roma supera 3-2 la Fiorentina nella finale scudetto del Campionato Nazionale Under 16 Serie A e B confermandosi campione d'Italia di categoria per la seconda stagione consecutiva. A decidere l'incontro, dopo le marcature di Federico Coletta e Valerio Cinti nel primo tempo, le rete messa a segno dal centrocampista Giacomo Arduini, nipote dell'iconico Giancarlo "Picchio" De Sisti, presente in tribuna allo stadio "Riviera delle Palme" di San Benedetto del Tronto.

(ANSA).