Calcio: Modric prolunga con il Real Madrid fino al giugno 2024

(ANSA) - ROMA, 26 GIU - Luka Modric resta al Real Madrid per un'altra stagione, fino al giugno 2024. Il prolungamento del contratto del 37enne centrocampista croato spegne le voci che davano anche lui in partenza per l'Arabia Saudita e segue quelli di Toni Kroos, Dani Ceballos e Nacho Fernandez che avevano già deciso di restare a Madrid. "Nelle sue 11 stagioni in cui ha difeso la nostra maglia, ha giocato 488 partite e vinto 23 trofei", ha dichiarato il Real Madrid in una nota.

Modric ha vinto cinque volte la Champions League con il Real da quando è arrivato dal Tottenham nel 2012, così come tre volte la Liga e due Coppe del Re. Il Pallone d'Oro 2018, che compirà 38 anni a settembre, dovrà affrontare una dura competizione la prossima stagione al Santiago Bernabeu. Il Real Madrid ha acquistato il nazionale inglese Jude Bellingham dal Borussia Dortmund per oltre 100 milioni di euro all'inizio di giugno, mentre Kroos, Ceballos, Camavinga, Tchouameni e Valverde si contendono i posti che restano. (ANSA).