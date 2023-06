Calcio: Messico, debutto vincente del ct Lozano

(ANSA) - ROMA, 26 GIU - Esordio vincente in panchina per il nuovo ct del Messico, Jaime Lozzano, grazie alla vittoria per 4-0 sull'Honduras nella prima partita di Gold Cup. La "verde".

già vincitrice di otto edizioni del torneo del Nord e Centro America e Caraibi, ha ben impressionato. Lozano, nominato ad interim la scorsa settimana, ha preso il posto dell'argentino Diego Cocca che ha pagato la sconfitta per 3-0 in semifinale di Nations League Concacaf contro gli Usa.

Proprio la squadra a stelle e strisce, che ospita questa edizione della Gold Cup Concacaf, è stata fermata sull'1-1 dalla Giamaica nella partita di esordio. (ANSA).