Calcio: in serie C il Potenza riparte con Colombo in panchina

(ANSA) - POTENZA, 26 GIU - Comincerà nel pomeriggio, alle ore 17, la campagna abbonamenti del Potenza calcio, che per la prossima stagione di serie C ha deciso di affidare la panchina ad Alberto Colombo.

Esonerato Giuseppe Raffaele, che l'anno scorso aveva portato la formazione rossoblù fino ai play off, la società lucana (che indosserà magliette griffate Adidas) ha scelto il 49enne tecnico reduce dall'esperienza di Pescara (serie C), terminata con le sue dimissioni. Nella terza serie nazionale, Colombo ha allenato anche Pro Patria, Reggiana, Südtirol, Vicenza, Alessandria, Arzignano, Virtus Francavilla e Monopoli. (ANSA).