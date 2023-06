Calcio: Casini, offerte dell'Arabia? Pericolo doping finanziario

(ANSA) - ROMA, 26 GIU - "Offerte così importanti mostrano un interesse verso i giocatori della Serie A, però è indubbio che possono portare a fenomeni di doping finanziario. Finché parliamo di mercato europeo, la possibilità di intervenire con delle regole di salary cap sono una via per limitare questo tipo di fenomeno, ma se parliamo di altri continenti solo la Fifa può intervenire con delle regole. Per ora è un mercato che si concentra sui giocatori affermati, anche Ceferin ha fatto notare che si trattano spesso giocatori avanti con la carriera. Ma è un fenomeno che dovrà essere monitorato nel tempo". Così Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, sulle mega offerte di mercato in arrivo dall'Arabia Saudita.

Cessioni eccellenti, il nostro calcio perde appeal, è preoccupato? "Preoccupato relativamente, anche perché si va a cicli e quest'anno i risultati delle italiane in Europa sono stati molto positivi. Probabilmente è il momento di ragionare su forme di salary cap più sofisticate, simili a quelle adottate negli Stati Uniti per le leghe professionistiche. Però serve l'Uefa per questo, non può farlo una Lega da solo", conclude.

