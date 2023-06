Euro U21: Svizzera-Italia 2-3 DIRETTA e FOTO

Svizzera-Italia 2-3 nel match valido per il Gruppo D dei campionati europei Under 21

GOL

Svizzera-Italia 2-3 Al 52' Amdouni va in rete e di fatto riapre la partita

Svizzera-Italia 1-3 - Al 47' gli elvetici accorciano le distanze con un bel gol di Imeri



NEL PRIMO TEMPO



Svizzera-Italia 0-3 - Al 45'+4 terza rete degli azzurrini con Parisi

Svizzera-Italia 0-2 - All'11' il raddoppio dei ragazzi di Nicolao con Gnonto

Svizzera-Italia 0-1 - Al 6' azzurrini subito in gol con Pirola di testa

LA VIGILIA

"Non vogliamo pensare alla partita di due giorni fa. Anzi, vogliamo trasformare quella rabbia in energia, per inseguire la rivincita". L'Italia Under 21 di Paolo Nicolato, contro la Svizzera, è gia' una sfida decisiva nel gironi dell'Europeo di categoria. Complice, ovviamente, la sconfitta all'esordio con la Francia segnata da chiari errori arbitrali a svantaggio degli azzurrini, che hanno spinto l'Uefa a fare retromarcia e annunciare l'introduzione della Var dai quarti. "I ragazzi - assicura il tecnico dell'Under, alla vigilia della partita di Cluj - hanno subito resettato la testa, dedicandosi alla Svizzera, che e' avversario duro, durissimo. E' l'approccio giusto". "Siamo sereni - ha aggiunto Nicolato, preannunciando qualche cambio di formazione anche in forza degli impegni ravvicinati - perchè sappiamo di aver lavorato tanto e bene, facendo tutto quello che dovevamo per affrontare l'avversario di domani. Sappiamo che spesso puo' non bastare, ma speriamo stavolta vada tutto liscio".