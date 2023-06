Calcio: Roma; Belotti, Mourinho? Tecnico umanamente unico

(ANSA) - ROMA, 25 GIU - "Il mister è un vincente: ti fa capire l'importanza di una vittoria e ti insegna a voler vincere sempre. E poi ha una grande dote, ha una forte empatia con i ragazzi. Quando tu pensi di dare il 100% lui è in grado di tirarti fuori il 130%, riesce a spingerti oltre i propri limiti, e non di poco". Così Andrea Belotti, attaccante della Roma, parla in una lunga intervista al sito ufficiale del club in occasione del rinnovo fino al 2025. Soffermandosi sull'abbraccio datogli da Mourinho nella gara con l'Inter ha aggiunto: "E' stato uno dei gesti che mi ha riempito di più il cuore, perché ha capito il mio sforzo. Mi ha fatto apprezzare ancora di più il nostro allenatore che, nonostante i titoli vinti, umanamente è unico, non se ne trovano così in questo mondo". Sulla stagione appena conclusa ha poi spiegato: "Ci sono stati dei momenti di delusione, ma la squadra non si è mai rassegnata, nemmeno dopo la finale persa a Budapest abbiamo mollato. La rassegnazione non abiterà mai in noi". La vittoria in Europa League "sarebbe stato l'epilogo perfetto" ha continuato il Gallo che definisce la sua stagione sotto il profilo realizzativo "non positiva". Ma non può. che essere felice del rinnovo per altri due anni.

"Contentissimo di ripartire con questa maglia addosso" ha detto Belotti prima di dedicare un pensiero anche ai tifosi romanisti che " penso abbiano capito il mio modo di vedere il calcio. Non mi risparmio mai e questo penso sia apprezzato". (ANSA).