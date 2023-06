Calcio: l'Al Hilal ufficializza l'ingaggio di Koulibaly

(ANSA) - ROMA, 25 GIU - Il calcio saudita continua a fare incetta di campioni dall'Europa. E' la volta di Kalidou Koulibaly che lascia il Chelsea dopo una sola stagione e abbraccia il progetto dell'Al Hilal. Il club arabo ha comunicato l'ingaggio del difensore ex Napoli attraverso i propri profili social: "Continueremo a fare la storia insieme", si legge in un post dedicato alla carriera del giocatore con le immagini in sequenza delle squadre in cui ha giocato.

Koulibaly firma con l'Al Hilal un contratto triennale e il calciatore percepirà una cifra che si aggirerà intorno ai 30 milioni netti a stagione. Dunque, l'ex difensore del Napoli lascia il Chelsea dopo una solta stagione, un'annata non certamente facile per il club londinese che ha chiuso la Premier League al 12° posto lontanissimo dall'Europa e con ben tre cambi in panchina. Koilibalysi aggiunge già a diversi campioni che dall'Europa hanno deciso di spostarsi in Arabia. (ANSA).