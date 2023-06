Tonali dal Milan al Newcastle, affare da 80 milioni

E' in dirittura d'arrivo la trattativa per il passaggio di Sandro Tonali dal Milan al Newcastle: il centrocampista rossonero, 23 anni, è pronto allo sbarco in Premier League per una cifra che sfiora gli 80 milioni di euro. Per Tonali pronto un contratto di 6 anni da 8 milioni euro più bonus.

Il post della moglie di Maldini

"Non tutti i mali vengono per nuocere" è la traduzione della frase pubblicata in spagnolo e scelta da Adriana Fossa, moglie di Paolo Maldini, per accompagnare le immagini dell'ex direttore tecnico rossonero, il cui strappo con il Milan non ha ancora cessato di fare rumore. La tempistica della pubblicazione sui social, da parte della moglie dell'ex capitano e bandiera del club, è stata letta da parte dei tifosi come un riferimento alle scelte del club, in queste ore in cui sul web non pochi vivono con amarezza le fasi calde della trattativa in uscita di Sandro Tonali, vicinissimo al Newcastle.