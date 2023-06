Liga 2023/24: esordio in trasferta per il Barcellona

(ANSA) - ROMA, 22 GIU - Comincerà con una trasferta il prossimo campionato del Barcellona, ;;;;campione in carica della Liga. Il sorteggio del calendario, pubblicato oggi, prevede che i blaugrana si rechino in visita a Getafe, nel fine settimana del 12-13 agosto. Più arduo il compito del Real Madrid, vicecampione di Spagna, che a sua volta andrà a casa dell'Athletic Bilbao al San Mames.

L'Atletico Madrid, che ha completato il podio in classifica la scorsa stagione, ospiterà nella prima giornata il Granada, squadra neopromossa. Bisognerà aspettare fino al 29 ottobre e all'11/a giornata per assistere al primo clasico, Barcellona-Real Madrid, che si svolgerà allo stadio Lluis Companys, sede delle Olimpiadi del 1992 situato sulla collina di Montjuïc, dati che al Camp Nou sono appena cominciati imponenti lavori di ristrutturazione che dureranno tre anni. Il secondo clasico si svolgerà al Santiago Bernabeu il 21 aprile nell'ambito della 32/ giornata, mentre la stagione terminerà il 26 maggio, circa 20 giorni prima degli Europei in Germania.

(ANSA).