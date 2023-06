Euro U21: Nicolato, certi episodi hanno inciso parecchio

(ANSA) - ROMA, 22 GIU - "Faccio fatica a parlare della partita oggi. Come sapete non è mia consuetudine lamentarmi e non lo farò nemmeno questa volta. Però ho avuto l'impressione che gli episodi abbiano inciso parecchio". Paolo Nicolato fatica a trattenere l'indignazione, dopo il ko della sua Under 21, battuta 2-1 dalla Francia all'esordio dell'Europeo.

Italia punita dalla qualità degli avversari, ma anche da diverse sviste della terna arbitrale. "Abbiamo perso contro una grande squadra, che ha sicuramente meritato, ma la gestione degli episodi ci ha visti un po' sfortunati" ha sottolineato il tecnico azzurro, alludendo al fallo di mano nell'area francese ed alla rete del possibile 2-2 non vista dal guardalinee.

Giocare a questi livelli senza l'ausilio del Var "è incredibile - ha aggiunto - Ora però non dobbiamo lamentarci, ma utilizzare l'energia per cercare di risolvere le prossime due partite. Non sarà facile, sapevamo che questo è un girone molto difficile". (ANSA).