Inizia con una sconfitta immeritata l'Europeo Under 21 dell'Italia, battuta 2-1 da una Francia che fa la differenza soprattutto in attacco, mentre dietro non appare altrettanto solida. Ma i ragazzi di Paolo Nicolato ne approfittano solo a sprazzi. Manca l'apporto di qualità che il tecnico chiedeva a Sandro Tonali.