Euro U21: Italia battuta 2-1 dalla Francia, male l'arbitraggio

(ANSA) - ROMA, 22 GIU - La Francia ha battuto 2-1 l'Italia nella prima partita del girone D dell'Europeo di calcio Under 21, giocata a Cluj. Una sconfitta che gli azzurri non hanno meritato, nonostante abbiano affrontato un avversario forte soprattutto in attacco. Ma sono stati soprattutto gli episodi sfavorevoli a decidere il risultato. L'assenza di Var e gol line technology ha fatto sì che venisse ignorato un netto fallo in avvio dell'azione del secondo gol francese - realizzato da Barcola, favorito da un errore di Udogie - e soprattutto, ha negato a Bellanova la gioia del 2-2 nei minuti di recupero, nonostante la palla fosse nettamente entrata. La prima rete francese - realizzata da Kalimuendo con uno splendido colpo di tacco al 22' - era stata pareggiata da un colpo di testa di Pellegri al 36'. Domenica, contro la Svizzera, l'Italia è già obbligata a vincere. (ANSA).