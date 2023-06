Euro U21: 2-0 alla R. Ceca, l'Inghilterra guida il girone C

(ANSA) - ROMA, 22 GIU - L'Inghilterra guida il girone C dell'Europeo di calcio Under 21 grazie al 2-0 sulla Repubblica Ceca, a Batumi (Georgia), con i gol - entrambi nella ripresa - di Ramsey e Smith Rowe. Nello stesso girone è terminato 1-1 il match tra Germania e Israele, con quest'ultimo per primo in vantaggio grazie alla rete al 20' di Turgeman. Pareggio tedesco di Bisseck al 26'. (ANSA).