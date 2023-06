Calcio: Milan, il diesse del Newcastle a Milano per Tonali

(ANSA) - MILANO, 22 GIU - Un nuovo tassello per il completamento del puzzle che raffigura Sandro Tonali con la maglia del Newcastle per la prossima stagione. Nel pomeriggio, a Milano, l'avvistamento del direttore sportivo del club inglese, Dan Ashworth, in città per comporre il trasferimento del centrocampista lodigiano in Premier League.

Raggiunta l'intesa con il calciatore, si tratta ora di limare le richieste dei due club e di formalizzare l'accordo, subito dopo le visite mediche. (ANSA).