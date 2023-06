Calcio: la Juve saluta Di Maria, 'Grazie di tutto Fideo'

(ANSA) - TORINO, 22 GIU - "Le strade di Angel Di Maria e della Juventus si dividono dopo una stagione": comincia così il comunicato ufficiale del club bianconero per salutare il Fideo.

"La sua avventura con la Juve si chiude con 40 match disputati, sprazzi di grande classe e 8 gol segnati, equamente divisi tra campionato ed Europa League. In mezzo, la vittoria del Mondiale con l'Argentina" i numeri del fantasista passati in rassegna dalla società. "Grazie per tutto Fideo e in bocca al lupo per il futuro!" si conclude la nota, con l'argentino che ora potrebbe sbarcare al Benfica. (ANSA).