Tennis: Federer rende omaggio a Djokovic, "è' incredibile"

(ANSA) - ROMA, 21 GIU - Celebrato al torneo tedesco di Halle, che ha vinto dieci volte, Roger Federer ha reso omaggio a Novak Djokovic, definendo "incredibile" il 23mo titolo del Grande Slam vinto dal serbo al Roland Garros dieci giorni fa.

"Penso che quello che ha fatto Novak sia incredibile", ha detto l'ex tennista svizzero. "Questo è un grande momento per essere un appassionato di tennis ma anche per essere un giocatore", ha aggiunto.

Federer non si è però espresso sul più grande giocatore di tutti i tempi: "Difficile dirlo - ha risposto - Ho chiesto a un amico, cosa è più difficile: vincere Wimbledon a 17 anni come Boris Becker o Roland Garros a 36 come Novak? Non lo so". Federer, 41 anni, è stato premiato dagli organizzatori del torneo di Halle: "Il maestro" ha vinto dieci edizioni, tre delle quali senza perdere un set (2004, 2008 e 2017). (ANSA).