L'Uruguay di Bielsa batte Cuba 2-0 in amichevole

(ANSA) - MONTEVIDEO, 21 GIU - L'Uruguay di Marcelo Bielsa ha battuto Cuba 2-0 in un'amichevole, ma non ha ripetuto quanto di buono fatto vedere la scorsa settimana contro il Nicaragua. Per la sua seconda partita alla guida del Celeste, il tecnico argentino ha schierato titolare solo uno dei giocatori in campo nella vittoria per 4-1 di mercoledì 14 giugno, l'attaccante Maximiliano Araujo, autore del secondo gol contro Cuba (80').

L'ex allenatore di Argentina e Cile continua a testare i suoi nuovi giocatori per le qualificazioni sudamericane ai Mondiali 2026 che inizieranno a settembre. E questo senza giocatori chiave, a riposo per queste due amichevoli, come Federico Valverde (Real Madrid), Darwin Núñez (Liverpool) o Rodrigo Bentancur (Tottenham).

Prima del suo gol, Araujo aveva ottenuto un rigore, trasformato da Facundo Torres per il primo gol (27'). Ma allo stadio del Centenario le attenzioni si sono concentrate più sul possibile ritiro di Luis Suarez (36 anni), capocannoniere della storia del Celeste (137 presenze, 68 gol) e sotto contratto con il club brasiliano Gremio Porto Alegre. (ANSA).