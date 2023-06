Juan Jesus, Napoli riparte con più fame, più voglia di vincere

(ANSA) - NAPOLI, 21 GIU - "Tra poco si riparte e dovremo avere ancora più fame, più aggressività e più voglia di vincere ma dentro di noi porteremo sempre nel cuore quello che abbiamo fatto". Lo scrive su Instagram Juan Jesus, postando una foto di giocatori del Napoli seduti sul divano che si godono lo scudetto. Il difensore centrale azzurro manda così una risposta della squadra al nuovo tecnico azzurro Rudi Garcia che aveva sottolineato che "chi ha vinto - ha detto Garcia - deve anche trovare nuove motivazioni". Juan Jesus sottolinea così che il gruppo degli azzurri, che si ritrova il 10 luglio a Castel Volturno per il via all'avvicinamento alla nuova stagione, si sente già motivato, pur godendo del successo: "Parlatemi - scrive il brasiliano - di quella volta in cui abbiamo vinto lo scudetto con 5 giornate di anticipo...". (ANSA).