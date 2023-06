Europei U.21: Tonali, 'questa Italia e' davvero forte'

(ANSA) - ROMA, 21 GIU - "È il terzo Europeo per me. Non c'è voglia di rivincita, ma sappiamo che siamo un gruppo forte e c'è voglia di far bene. Siamo forti. Abbiamo lavorato bene in questi giorni, quindi ora dobbiamo solo scendere in campo e dare il meglio di noi stessi": così Sandro Tonali, capitano dell'Under 21 che domani sera farà il suo esordio agli Europei contro i pari età della Francia.

Il centrocampista troverà come avversario Kalulu, suo compagno nel Milan: "Ci eravamo stuzzicati già nelle ultime settimane nel club e ci sentiamo spesso perché siamo amici - aggiunge - Ci siamo sentiti 2-3 giorni fa per l'ultima volta.

Domani saremo avversari per la prima volta e spero di lasciargli un brutto ricordo".

A chi gli domanda della mancata convocazione per la Nations League con la nazionale di Mancini, Tonali spiega: "Avevamo un accordo con Mancini e ci eravamo parlati da mesi. È stata la scelta migliore per tutti - aggiunge il centrocampista - Fare entrambe le competizioni, Nations League e Euro21, era difficile dopo le 50 partite stagionali. Per me è la strada migliore per stare meglio in campo". (ANSA).