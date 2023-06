Europei U.21: esordio vincente per Georgia e Spagna

(ANSA) - ROMA, 21 GIU - Prima giornata degli Europei Under 21 in corso in Romania e Georgia e già nel gruppo A si registra la prima sorpresa: i giovani padroni di casa della Georgia emulano le gesta del "napoletano" Khvicha Kvaratskhelia e si impongono 2-0 sul Portogallo. Va male, invece, nel gruppo B ai pari età della Romania che si arrendono per 3-0 alla Spagna.

Ecco il quadro completo.

Gruppo A Belgio U21-Olanda U21 0-0; Georgia U21-Portogallo U21 2-0.

Gruppo B Ucraina U21-Croazia U21 2-0; Romania U21-Spagna U21 0-3. (ANSA).