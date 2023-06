Calcio: per Kroos ancora una stagione con il Real Madrid

(ANSA) - MADRID, 21 GIU - Il centrocampista tedesco Toni Kroos, 33 anni, ha prolungato di un anno il contratto che lo lega al Real Madrid, fino a giugno 2024, ha annunciato il club.

Arrivato nel 2014 dal Bayern, è stato protagonista del periodo d'oro che il club ha appena vissuto, partecipando alla vittoria di quattro Champions League, tre scudetti e una Coppa di Spagna, cinque Mondiali per club Fifa. Con la selezione tedesca, è stato campione del mondo nel 2014, e aveva già vinto una Champions League con il Bayern prima di approdare alla "Casa Bianca", per la quale ha disputato fino ad oggi 417 partite.

Secondo il quotidiano spagnolo As, il Real gli ha prolungato il contratto per dare tempo di crescere ai giovani destinati a prendere il suo posto: Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde, Edouardo Camavinga e Jude Bellingham, che ha appena firmato per il club. (ANSA).