Calcio: Fiorentina; Multa e stop trasferta per fatti Basilea

(ANSA) - FIRENZE, 21 GIU - La Fiorentina è stata multata con un'ammenda di 30.000 euro e il divieto di trasferta per i propri tifosi per un turno: è il provvedimento preso dalla Uefa e ufficializzato con un comunicato in seguito ai fatti accaduti a Basilea fuori dallo stadio lo scorso 18 maggio prima della semifinale di ritorno di Conference League contro la formazione svizzera. Nell'occasione ci furono momenti di tensione fra alcuni sostenitori viola e le forze dell'ordine (nel comunicato si parla di ''accensione di fuochi d'artificio, lancio di oggetti e disturbo alla folla"). La stessa Fiorentina nella circostanza ha avuto anche un'ammenda di 4.000 euro per condotta scorretta in campo. Per quanto riguarda la finale di Conference del 7 giugno a Praga è stato sanzionato solo il West Ham con 50.000 euro di multa e un'altra di 8000 per invasione di campo e il divieto di vendere i biglietti ai suoi tifosi per due trasferte europee. Il provvedimento fa riferimento al ''lancio di oggetti" verso il capitano viola Cristiano Biraghi che colpito alla testa ebbe 8 punti di sutura. (ANSA).