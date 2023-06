Calcio: Accuse a Chiffi, udienza Mourinho slitta a 27 giugno

(ANSA) - ROMA, 21 GIU - Un altro slittamento. Era prevista per domani l'udienza davanti al Tribunale federale nazionale per discutere il deferimento di José Mourinho dopo le accuse mosse all'arbitro Chiffi nel post partita di Monza-Roma, ma si svolgerà il 27 giugno alle 10 dopo la richiesta dell'avvocato dello Special One, Antonio Conte, a causa di un " improcrastinabile impegno professionale (...) innanzi all'Autorità Giudiziaria di Roma" del difensore stesso. E' quanto si legge nella nota emessa dalla Figc. (ANSA).