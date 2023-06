Mondiali donne: Bertolini, le convocazioni non sono scontate

(ANSA) - ROMA, 20 GIU - A un mese dall'inizio del Mondiale, che prenderà il via il 20 luglio con la gara inaugurale tra Nuova Zelanda e Norvegia ad Auckland, le Azzurre si sono ritrovate a Brunico (Bolzano) per iniziare la preparazione in vista della competizione iridata. Il raduno si è aperto ieri con una doppia seduta di allenamento e questa mattina le 24 calciatrici a disposizione di Milena Bertolini sono tornate in campo per proseguire il lavoro tecnico-tattico.

"Le ragazze hanno grande entusiasmo, sarà una settimana importante che ci darà la possibilità di valutare le più giovani in attesa di poter lavorare da lunedì con il gruppo allargato - ha dichiarato la ct -. Le convocazioni non sono scontate, mi stanno mettendo in difficoltà, sarà difficile per tutte entrare nella lista delle 23 per il Mondiale (prevista entro il 9 luglio, ndr)".

Bertolini diramerà venerdì la lista delle convocate per la seconda settimana di ritiro, alla quale prenderanno parte anche le calciatrici di Juventus e Roma, che hanno avuto 7 giorni di riposo in più dopo la finale di Coppa Italia. L'Italia proseguirà la preparazione presso a Riscone di Brunico fino a giovedì 29 giugno, quando le azzurre si trasferiranno a Ferrara per l'amichevole dell'1 luglio allo stadio 'Paolo Mazza' col Marocco, che precederà la partenza per Auckland, prevista per il 5 luglio. Il 24 luglio ci sarà l'esordio delle azzurre nel torneo contro l'Argentina. (ANSA).